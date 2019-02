O Fundo Revita e a Cruz Vermelha garantem que os donativos para equipar as casas reconstruídas em Pedrógão Grande estão a ser "inventariados, geridos e correctamente entregues, não sendo conhecida qualquer irregularidade". O esclarecimento surge após uma reportagem exibida nesta quinta-feira pela TVI, na qual é indicado que estas doações não tinham chegado a ser distribuídas e que algumas foram até entregues a familiares e amigos de autarcas do município.

Ao jornal Público, a Cruz Vermelha apontou que pediu à Câmara Municipal de Pedrógão Grande um local para armazenar os bens doados às vítimas dos incêndios de junho de 2017, que vitimou 66 pessoas, acrescentando que estes ainda estão embalados. A Cruz Vermelha é a responsável pela gestão destes donativos às casas em reconstrução ao cargo do Fundo Revita, criado pelo Estado para gerir o reerguer das casas nos três concelhos afetados pelas chamas.

Estes bens, identifica a TVI, estão armazenados em dois locais cedidos pela Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Entre eles estão eletrodomésticos, desde frigoríficos, máquinas, aspiradores, micro-ondas, ferros de engomar e mobiliários, como colchões, camas ou armários e a Cruz Vermelha informa o jornal que todos estão inventariados: "os que foram entregues para armazenamento e os que foram entregues às famílias".

E a instituição refere também que a única exceção são os televisores oferecidos pela Samsung, visto que foi a empresa "que tomou essa iniciativa diretamente".

"A Cruz Vermelha Portuguesa identifica a necessidade, propõe a doação à Comissão Técnica do Fundo Revita e, após aprovação por parte da Comissão Técnica, indica à câmara onde as entregas devem ser feitas", explica o responsável do fundo Revita ao PÚBLICO. "O processo está a decorrer com normalidade assegurando a Cruz Vermelha Portuguesa o cumprimento das regras estabelecidas. Todos os bens sob gestão do Fundo Revita estão inventariados, geridos e correctamente entregues, não sendo conhecida qualquer irregularidade", afirmou fonte oficial do Revita ao Público.

Os últimos números do fundo revelam que 76 casas foram, até agora, "selecionadas para reapetrechamento" e que outras 44 casas foram equipadas, "encontrando-se 33 nas diferentes fases do respectivo processo de reequipamento" – 23 em Pedrógão Grande, 8 em Castanheira de Pêra e uma em Figueiró dos Vinhos.

Em reação à reportagem da TVI, o presidente da Câmara Municipal de Pedrógão desmentiu ao Jornal de Notícias as acusações de que o destinatário destes bens terão sido familiares e amigos de autarcas do município de Pedrógão Grande.

"Nada disso corresponde à verdade. Nada saiu para membros da família ou do executivo. Os bens que lá estão não são nossos. Estão à nossa guarda. São das instituições que estão lá a reconstruir as casas e são para equipar as casas", indica Valdemar Alves, referindo-se a entidades ligadas ao fundo Revita.