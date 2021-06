Insetos: As novas fontes de proteína sustentável

Dois grilos, duas larvas, dois gafanhotos e um besouro. Estas sete espécies receberam autorização da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para serem comercializadas, mas ainda não se encontram à venda em território nacional. Além da autorização, é necessária regulamentação da produção e do mercado, um processo que deverá estar concluído nos próximos meses, como explicou à SÁBADO Rui Nunes, presidente da Portugal Insect - Associação Portuguesa de Produtores e Transformadores de Insetos.

Já há empresas que produzem e transformam insetos para alimentação animal, mas Portugal fazia, até esta semana, parte dos países da Europa onde ainda não estava autorizada a comercialização de insetos. Na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Áustria e Bélgica, por exemplo, já há insetos à venda para consumo. E, segundo os dados da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), pelo menos dois mil milhões de pessoas incluem insetos na sua alimentação. A espécie mais consumida a nível mundial é precisamente o besouro, agora aprovado em Portugal, com uma fatia de 31%. Borboletas, abelhas, vespas e formigas também são muito apreciadas, mas por cá ainda não estão autorizadas.

Do ponto de vista nutritivo, e especialmente os insetos desidratados, estes "são uma fonte proteica, têm cerca de 70% de proteína", explicou Rui Nunes. "Por exemplo, em 10 gramas de insetos, temos mais ou menos sete gramas de proteína. Num bife, só conseguimos ter 30% de proteína", acrescentou. Este valor nutricional varia, no entanto, de acordo com a espécie e com o grau de evolução do inseto.