Diminuição de insetos no mundo põe em causa produção de chocolate

Pode não parecer, mas os insetos são fundamentais para o futuro do planeta. São eles que têm a função de manter as pragas sob controlo e decompõe várias matérias mortas possibilitando a libertação de nutrientes para os solos. Além disso, os insetos voadores são polinizadores de várias culturas alimentares, como as frutas e as especiarias, e têm um papel central na produção do cacau.