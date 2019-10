O líder do partido Iniciativa Liberal , Carlos Guimarães Pinto, propõe-se "descomplicar" Portugal e simplificar a vida das pessoas e das empresas por entender que estas lidam diariamente com "imensas complicações" na administração pública.Carlos Guimarães Pinto, que esta terça-feira dedicou o dia à descomplicação, disse à Lusa que em Portugal "tudo é complicado", desde pedir documentos, abrir negócios ou pagar impostos."As pessoas querem abrir um negócio e é complicado, querem escolher a escola dos filhos e é complicado, querem marcar uma consulta médica e é complicado e querem pagar impostos e é complicado", disse, no Porto, depois de uma reunião na câmara local.E, em resultado destas "complicações", as pessoas não querem investir no país e não querem criar emprego porque sabem que vão ter "imensas dificuldades", referiu.Por esse motivo, o líder do Iniciativa Liberal quer simplificar tudo aquilo que incomoda a vida das pessoas e que é "inútil e lhes causa incómodos".Os problemas que o Estado causa às pessoas e às empresas é um dos "grandes motivos de atraso" do país, frisou.O Iniciativa Liberal promete "descomplicar" Portugal, reduzindo as taxas, os regulamentos, certificados e um conjunto de procedimentos que foram criados há anos.Carlos Guimarães Pinto apontou a área fiscal como a mais complicada porque, sustentou, desde logo a carga fiscal é muito elevada comparada com outros países com o mesmo nível de desenvolvimento de que Portugal e, depois, porque é preciso muita burocracia para pagar e tratar dos impostos.Além da área das finanças, o líder do partido entendeu que a educação e a saúde também precisam de levar um "abanão" porque tem vários problemas.Porque é que as pessoas não podem escolher a escola que os filhos frequentam ou o médico que os trata, questionou."Devia ser um direito básico", advogou, acrescentando que o Estado "complicado o que não é complicado".Carlos Guimarães Pinto espera eleger "um, dois ou três deputados" em 6 de outubro para poder alterar o que está mal no país."Não ter nenhum deputado seria uma derrota para nós e para o país", salientou.