Centenas de músicos do Stop ocupam Rua do Heroísmo no Porto

Centenas de músicos do centro comercial Stop ocuparam hoje a Rua do Heroísmo, impossibilitando a passagem do trânsito automóvel naquela artéria da cidade do Porto.







JOSÉ COELHO/LUSA

"O Porto não está morto", evocam os músicos que esta tarde ocuparam a Rua do Heroísmo e obrigaram a polícia a desviar o trânsito automóvel para outras artérias da cidade.Mais de uma centena de lojas do Centro Comercial Stop foram hoje seladas pela Polícia Municipal "por falta de licenças de utilização para funcionamento", justificou a Câmara Municipal do Porto.Reunidos em plenário esta tarde, os músicos do Stop decidiram por aclamação convocar uma manifestação para segunda-feira, dia de reunião do executivo municipal, pelas 14:00.A manifestação irá partir do centro comercial e tem como destino a Câmara Municipal do Porto.O centro comercial Stop funciona há mais de 20 anos como espaço cultural e diversas frações dos seus pisos são usadas como salas de ensaio ou estúdios por vários artistas.