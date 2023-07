Influencers detidos por suspeita de abuso sexual ficam em liberdade

Os três influencers entre os 23 e os 27 anos que foram na passada segunda-feira, 24, detidos por abuso sexual a uma jovem de 22 anos em Coimbra ficaram agora em liberdade e com obrigatoriedade de apresentações periódicas às autoridades.







O crime terá ocorrido em abril na residência da vítima, que estaria incapaz de resistir por ter consumido bebidas alcoólicas. Apesar de os suspeitos não terem sido identificados foi referido que são influencers com milhares de seguidores nas redes sociais e o CM avança que o DJ Fifty faz parte do grupo.No Instagram, onde conta com mais de 48 mil seguidores, o DJ defende que está "a ser vítima de uma acusação muito grave e totalmente falsa" e garante que vai provar a sua inocência "recorrendo aos meios legais". "Intentei já queixa-crime por denúncia caluniosa", informa o influencer que termina o seu comunicado com um pedido aos seguidores: "Só vos peço uma coisa, confiem em mim e na justiça como eu confio." Diário de Coimbra avançou esta quarta-feira que os três suspeitos são do norte do país e que pelo menos um deles já é conhecido das autoridades de Coimbra por outros incidentes iniciados das noites da cidade.Numa nota de imprensa emitida ontem a Polícia Judiciária esclarece que "na sequência de instigações desenvolvidas e no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, deteve três homens (entre 23 e 27 anos de idade) pela presumível prática do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência"."Os suspeitos terão acompanhado a vítima à sua residência, onde com ela praticaram atos sexuais de relevo, aproveitando-se do estado da incapacidade em que se encontrava, fruto da ingestão de bebidas alcoólicas", é ainda referido na nota de imprensa.O crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência é punível, segundo o Código Penal, com pressão até oito anos ou, no caso de existir coito, dez anos. JN avançou ainda no dia de terça-feira, 25, que a vítima terá feito queixa logo a seguir ao incidente mas só agora é que a PJ conseguiu localizar os três suspeitos à chegada a Portugal. A detenção ocorreu na segunda-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.