INEM forneceu máscaras danificadas para proteger contra o coronavírus

Muitas das 54 bases de emergência do INEM receberam equipamentos de proteção com problemas danificados ou em número reduzido para proteger os profissionais contra o novo coronavírus Segundo o Jornal de Notícias , as falhas, que incluem máscaras sem elásticos por exemplo, não podem ser reportadas porque os computadores das bases do Instituto Nacional de Emergência Médica estão avariados.