A seleção chinesa de canoagem sprint vai poder permanecer em Portugal até dia 1 de abril, numa ação preventiva de um possível contágio do novo coronavírus . Segundo o Diário de Notícias , o Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF) aceitou estender o visto à comitiva de 65 elementos.Os elementos estão alojados no Centro de Alto Rendimento da Nelo, na barragem da Aguieira, Viseu, e deviam ter ido embora no primeiro dia do corrente mês.