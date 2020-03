Foram roubadas neste fim de semana, no Hospital de Santa Luzia, em Elvas, máscaras de proteção dos serviços de Cirurgia, Ortopedia e Internamento.

Sobraram apenas as que estavam armazenadas e outras que se encontravam no hospital de dia, onde são feitos os tratamentos oncológicos.