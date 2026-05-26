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Indiscretos: as demissões no gabinete do secretário de Estado da Cultura

SÁBADO
SÁBADO 23:00

E ainda o polo de José Manule Pureza, a velha maneira de fazer política de Leitão Amaro e a compras do Estado de €79.950 em cabides e casacos

O gabinete do secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos (à dirª), capitaneado por um “imperioso” (vamos chamar-lhe assim) chefe de gabinete, Nuno Cobanco, anda a sofrer baixas continuamente. As últimas foram Carla Quevedo e Mafalda Mendonça, duas técnicas especialistas do gabinete que pediram para sair.

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