Incidência da Covid-19 em Portugal é a mais alta em quase 3 meses

Portugal volta a ver a incidência da covid-19 a aumentar. O número de novos casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas foi de 79,3 em todo o país, o valor mais alto da pandemia no país desde 22 de março, quase no início do plano de desconfinamento. Ao mesmo tempo, o R(t) voltou a subir para 1.07 - o mesmo valor de segunda-feira.







Trata-se de duas subidas nos indicadores da matriz de risco que dita o desconfinamento, uma vez que o valor da incidência na quarta-feira era de 74,8 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, enquanto o índice de transmissibilidade do vírus era de 1,05.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira, os números de Portugal continental revelam que índice de transmissibilidade subiu de 1,07 para 1,08.



Ao mesmo tempo, a incidência no continente de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias subiu de 73,6 para 78,4. Embora inferior ao valor nacional, trata-se da maior subida desde que existe matriz de risco.





Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Estes indicadores – o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 – são os dois critérios definidos pelo Governo para avaliar o processo de desconfinamento iniciado a 15 de março.

O grupo de peritos que aconselha o Governo sobre as medidas contra a pandemia defendeu na sexta-feira que deve manter-se a matriz de risco das "linhas vermelhas" de avaliação da incidência acumulada de casos e do Rt.