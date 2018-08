A situação do incêndio da serra de Monchique na zona das termas é, esta segunda-feira à tarde de "grande preocupação", disse à Lusa o presidente do município de Monchique, Rui André.Pouco depois das 18h00, o autarca referiu que na área das termas há hotéis em risco e que uma frente do fogo está a aproximar-se de uma quinta pedagógica do concelho vizinho de Silves.Sobre as casas afectadas pelo incêndio rural, que deflagrou na sexta-feira, Rui André não deu pormenores sobre o número de imóveis ou a sua utilização, referindo que o balanço não está finalizado.O autarca espera que os meios aéreos possam ajudar a reforçar o combate.