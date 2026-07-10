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Quatro projetos em Portugal nomeados para prémio europeu de espaço público urbano

Lusa 11:06
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O Funicular da Graça, em Lisboa, e a reabilitação do Mercado do Bolhão, no Porto, estão entre os nomeados.

Quatro projetos em Portugal estão entre os 25 nomeados de 14 países para o Prémio Europeu de Espaço Público Urbano, anunciou esta sexta-feira o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (CCCB).

O Mercado do Bolhão reabriu em 2022
O Mercado do Bolhão reabriu em 2022 CM Porto

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o CCCB revelou que estão nomeados para o prémio bienal a reabilitação do Mercado do Bolhão, no Porto, o Corredor Verde do Leça, que atravessa os municípios de Santo Tirso, Maia, Valongo e Matosinhos, o Funicular da Graça, em Lisboa, e a Praça e o Posto de Turismo do Piódão, em Arganil.

O júri foi presidido pela arquiteta Eva Prats e composto por Angelika Fitz, Monika Konrad, Inês Lobo, Bas Smets e Philip Ursprung, com Lluís Ortega como secretário.

"O júri sublinhou o rigor formal, a sensibilidade material e a qualidade espacial de todas as intervenções, integradas de forma coerente no tecido urbano existente e criando novas formas de ver e de desenhar o espaço público para oferecer respostas sólidas aos desafios de hoje da emergência climática, da restauração ecológica e da coesão social", pode ler-se no comunicado.

A reabilitação do Mercado do Bolhão, do ateliê de Nuno Valentim, é mencionada como uma "intervenção que preserva o comércio tradicional, reforça o edifício como uma infraestrutura pública e reativa o centro da cidade".

Já o Corredor Verde do Leça, da arquiteta paisagista Laura Roldão, "oferece 22 hectares de espaço público linear como uma importante infraestrutura da paisagem para a regeneração ambiental, a resistência da água e mobilidade sustentável".

As imagens do primeiro percurso do Funicular da Graça
As imagens do primeiro percurso do Funicular da Graça após tragédia que matou 17 pessoas

O Funicular da Graça, do Atelier Bugio, "aborda a complexa orografia do local dentro da rede de mobilidade inclusiva de Lisboa, ligando o Miradouro da Graça à Mouraria para incentivar o uso de transportes públicos e garantir acesso equitativo à cidade".

Por seu lado, a recuperação da Praça e do Posto de Turismo do Piódão, do ateliê Branco Del Rio, desenvolve "o único espaço acessível da aldeia, dando prioridade aos peões e ao uso coletivo".

Os nomeados incluem parques em Copenhaga, na Dinamarca, a recuperação da zona costeira de Split, na Croácia, uma praia urbana em Bremen, na Alemanha, entre outros. Dos 25 nomeados, serão escolhidos cinco finalistas revelados em 09 de setembro. O projeto vencedor vai ser anunciado em 15 de outubro, em Barcelona.

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