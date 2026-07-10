Transportes públicos são gratuitos para residentes do Porto a partir desta sexta-feira

Esta era uma das principais medidas do programa eleitoral do então candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL.
Os transportes públicos para residentes no Porto serão gratuitos a partir desta sexta-feira para quem detém o cartão municipal Porto. , anunciou hoje o presidente da Câmara, Pedro Duarte.
Os transportes do Porto passam a ser gratuitos para quem tem cartão municipal Porto..Cofina Media
"A partir de hoje os transportes públicos são gratuitos na cidade do Porto para quem detém o cartão Porto", disse hoje Pedro Duarte numa cerimónia que decorreu na praça em frente à estação de metro da Trindade.
Esta era uma das principais medidas do programa eleitoral do então candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL.
No seu discurso, Pedro Duarte explicou que quem já tem o passe gratuito até aos 23 anos "não precisa de fazer nada", mas quem tem o cartão municipal terá de se deslocar a uma loja Andante ou Payshop para atualizar o mesmo, "um processo que demora segundos".
Já para os residentes que ainda não possuem o cartão municipal Porto., podem pedir 'online' ou dirigindo-se ao Gabinete do Munícipe.
O carregamento da gratuitidade dos transportes será anual, disse ainda o autarca.