Incêndios: Cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve em perigo máximo

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Cerca de 50 municípios do interior Norte e Centro e um concelho do distrito de Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Incêndios florestais preocupam LUSA

Os concelhos em perigo máximo de incêndio rural pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado cerca de 140 concelhos dos distritos Viana do Castelo, Porto, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para hoje, está previsto uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no interior, num dia em que apenas está ativo, até ao final da tarde de sábado, o aviso amarelo para os distritos de Bragança e Guarda, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14º (Évora, Beja e Sines) e os 17º (Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Bragança, Lisboa, Évora e Faro) e as máximas entre os 22º (Viana do Castelo e Porto) e os 35º (Bragança, Castelo Branco e Évora).