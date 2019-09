Um homem desempregado, de 36 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter ateado um incêndio florestal em Viseu, foi hoje anunciado.Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informa que a Diretoria do Centro, com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Viseu, deteve o suspeito na quarta-feira pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 29 de julho."O suspeito, presumindo-se que recorrendo a chama direta, terá colocado o foco de incêndio em zona florestal e agrícola, povoada com matos, pinheiros e várias dezenas de hectares de vinha da região do Dão, respetivamente, nas imediações da zona urbana", explica a nota.O incêndio não atingiu proporções mais gravosas "devido à rápida intervenção dos sapadores florestais e bombeiros", adianta a PJ.O detido, sobre o qual recaem suspeitas de envolvimento em outros incêndios florestais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.