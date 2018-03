O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou esta sexta-feira em Mangualde que não vai reabrir candidaturas para os agricultores afectados pelos incêndios de Outubro, mas garantiu que a tutela está disponível para apreciar reclamações."Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorrecto ou há um motivo que seja claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas."Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se houver razão, elas serão conferidas", vincou.O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e organizações de agricultores."Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afectada", frisou, referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".