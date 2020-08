Incêndios: Fogo na Sertã em resolução, em Ourém mantém-se ativo mas a evoluir favoravelmente

O incêndio florestal que deflagrou hoje na Sertã, distrito de Castelo Branco, entrou em resolução às 18:58, enquanto outro fogo que preocupa os bombeiros na região Centro, em Ourém, distrito de Santarém, mantém-se ativo.

"O incêndio mantém-se ativo, estamos com alguma dificuldade de acesso aos flancos, mas o combate está a evoluir favoravelmente", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, em declarações cerca das 19:30.

As chamas na freguesia de Atouguia, no norte do distrito de Santarém, lavram em zona de povoamento florestal desde as 15:27 e estão a ser combatidas por 187 operacionais, apoiados por 53 viaturas e cinco meios aéreos, segundo a informação disponibilizada pela página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na Sertã, o incêndio que deflagrou pelas 15:29 em zona de mato entrou em resolução cerca de três horas e meia mais tarde, às 18:58, informou o CDOS de Castelo Branco.

De acordo com a ANEPC, um incêndio encontra-se em resolução quando deixa de existir perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

No local, perto da povoação de Marmeleiro, na zona sudeste do concelho da Sertã, mantêm-se 280 operacionais, apoiados por 82 viaturas e dois meios aéreos.

Pelas 19:30, segundo a página da ANEPC, estavam em curso no continente sete incêndios rurais (dois no distrito da Guarda e um em Braga, Viseu, Bragança, Setúbal e Santarém, respetivamente), envolvendo cerca de 500 operacionais, 150 viaturas e 11 meios aéreos.