Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndios: Fogo de Arganil chegou aos concelhos de Oliveira do Hospital e Seia

Lusa 13 de agosto de 2025 às 17:30
As mais lidas

O vento forte e a orografia do terreno, com encostas de pendente acentuada e vales encaixados, aliado ao muito fumo, têm dificultado, segundo autarcas locais, o combate ao incêndio.

O incêndio florestal que eclodiu na serra do Açor, no município de Arganil, no distrito de Coimbra, estendeu-se aos concelhos vizinhos de Oliveira do Hospital e de Seia (Guarda), disseram fontes naqueles locais.

Fogo de Arganil estende-se a Oliveira do Hospital e Seia
Fogo de Arganil estende-se a Oliveira do Hospital e Seia PAULO CUNHA/LUSA

Em declarações à agência Lusa, cerca das 16:00, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, disse que as chamas entraram durante a tarde de hoje no sul do território concelhio -- que faz fronteira com Arganil -- perto da localidade de Gramaça, mas na encosta da serra e não ainda junto àquela povoação.

"O risco é subir a encosta e chegar à aldeia que fica onde começa o concelho de Oliveira do Hospital. E depois há outra frente do fogo que está a descer lentamente a serra do Açor em direção à aldeia de Chão Sobral que, também, está de alguma forma ameaçada", constatou o autarca.

Em Chão Sobral, segundo Francisco Rolo, foi feita uma retirada voluntária de 18 pessoas, deslocalizadas para uma zona de coordenação e apoio situada na aldeia da Ponte das Três Entradas, a noroeste, local onde o rio Alvoco desagua no rio Alva.

"Neste momento estamos a vigiar toda aquela zona, as aldeias de Chão do Sobral, de Parente ou o santuário da Senhora das Preces. O fogo está em cima, na linha de cumeada, e está a ser atacado por bombeiros, por máquinas de rasto e por meios aéreos", explicou o autarca.

"Obviamente que estamos vigilantes e com os meios todos posicionados no terreno", adiantou o autarca, assinalando que os bombeiros se encontram nas várias aldeias da serra do Açor e que Oliveira do Hospital ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Para Francisco Rolo, uma das soluções para o incêndio que lavra na serra do Açor são os meios aéreos: "Antes que o vento mude de direção e aumente de intensidade, é preciso atacá-lo com meios aéreos e ter os meios pesados dos bombeiros a proteger as aldeias. Da nossa parte está tudo preparado se forem necessárias evacuações", enfatizou.

Já do outro lado da encosta da freguesia do Piódão, em direção a nordeste, a frente que ameaçou durante a manhã a povoação de Chãs de Égua passou para o concelho vizinho de Seia, já no distrito da Guarda, para o território da União de Freguesias de Vide e Cabeça.

A reportagem da Lusa constatou isso mesmo, junto à aldeia de Cide, povoação onde se concentravam diversos operacionais e viaturas dos bombeiros na defesa daquela povoação.

No município de Arganil, para além de Chãs de Égua e Foz de Égua (freguesia do Piódão), as chamas rondaram as localidades de Porto Silvado, Sobral Magro e Vale do Torno, entre outras, já na freguesia de Pomares, no mesmo concelho.

O vento forte e a orografia do terreno, com encostas de pendente acentuada e vales encaixados, aliado ao muito fumo, têm dificultado, segundo autarcas locais, o combate ao incêndio.

O dispositivo operacional no terreno foi reforçado, e, pelas 16:45, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio de Arganil estava a ser combatido por 621 operacionais, apoiados por 188 viaturas e nove meios aéreos.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Resposta de emergência Incêndio florestal Incêndios Arganil Oliveira do Hospital Seia Sobral
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Incêndios: Fogo de Arganil chegou aos concelhos de Oliveira do Hospital e Seia