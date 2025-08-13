Presidenciais: Sampaio da Nóvoa coloca-se fora da corrida a Belém

"Após uma reflexão cuidada e aprofundada sobre o momento político que o país atravessa, e sobre as responsabilidades que um tal exercício exige, cheguei à conclusão de que não devo avançar para uma nova candidatura presidencial", escreveu António Sampio da Nóvoa.

O professor universitário António Sampaio da Nóvoa colocou-se esta quarta-feira definitivamente fora da corrida presidencial de 2026, numa declaração enviada à Lusa em que afirma não ter condições para avançar.



Sampaio da Nóvoa fora da corrida presidencial de 2026 LUSA

Apesar de sublinhar que "a participação cívica é uma responsabilidade de todos", Sampaio da Nóvoa acrescenta: "mas não estão reunidas as condições para uma candidatura aberta e plural, humanista, transversal aos mais diversos sectores da sociedade, como aconteceu nas eleições de 2016, nas quais recebi 23% dos votos".

"Sei muito bem quem sou e quem não sou, e os valores e princípios de independência que fazem parte da minha história de vida", refere o professor universitário e embaixador de Portugal na UNESCO entre 2018 e 2021.