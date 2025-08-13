Sábado – Pense por si

Portugal

Três bombeiros de Macedo de Cavaleiros feridos em acidente no combate a incêndio

Lusa 13 de agosto de 2025 às 19:42
As mais lidas

Segundo Noel Afonso, os três operacionais seguiam num veículo florestal de combate a incêndio, num caminho rural, e o terreno "cedeu" aquando da sua passagem, acabando a viatura por tombar.

Três bombeiros de Macedo de Cavaleiros ficaram esta quarta-feira feridos num acidente durante o combate a um incêndio que deflagrou neste concelho, confirmou o comandante sub-regional de Trás-os-Montes à Agência Lusa.

Segundo Noel Afonso, os três operacionais seguiam num veículo florestal de combate a incêndio, num caminho rural, e o terreno "cedeu" aquando da sua passagem, acabando a viatura por tombar.

Deslocavam-se para uma estrada, para abastecer o veículo.

O comandante adiantou ainda à Lusa que os bombeiros tiveram ferimentos "ligeiros", nomeadamente "escoriações", e foram transportados para o hospital de Bragança, onde ainda estão a fazer exames.

O alerta foi dado perto do 12h30.

O incêndio teve início à 01h25 de hoje, em Ala e Vilarinho do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros, e já se encontra em fase de rescaldo.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Resposta de emergência Incêndio florestal Incêndios Macedo de Cavaleiros
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Três bombeiros de Macedo de Cavaleiros feridos em acidente no combate a incêndio