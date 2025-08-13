Três bombeiros de Macedo de Cavaleiros feridos em acidente no combate a incêndio

Segundo Noel Afonso, os três operacionais seguiam num veículo florestal de combate a incêndio, num caminho rural, e o terreno "cedeu" aquando da sua passagem, acabando a viatura por tombar.
Três bombeiros de Macedo de Cavaleiros ficaram esta quarta-feira feridos num acidente durante o combate a um incêndio que deflagrou neste concelho, confirmou o comandante sub-regional de Trás-os-Montes à Agência Lusa.
Segundo Noel Afonso, os três operacionais seguiam num veículo florestal de combate a incêndio, num caminho rural, e o terreno "cedeu" aquando da sua passagem, acabando a viatura por tombar.
Deslocavam-se para uma estrada, para abastecer o veículo.
O comandante adiantou ainda à Lusa que os bombeiros tiveram ferimentos "ligeiros", nomeadamente "escoriações", e foram transportados para o hospital de Bragança, onde ainda estão a fazer exames.
O alerta foi dado perto do 12h30.
O incêndio teve início à 01h25 de hoje, em Ala e Vilarinho do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros, e já se encontra em fase de rescaldo.
