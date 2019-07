O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde no concelho da Covilhã, e que obrigou a retirar cerca de 60 jovens de um acampamento, foi dado como dominado às 20:39, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil."No terreno mantêm-se 116 operacionais, auxiliados por 37 veículos", acrescentou a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, explicou que os jovens que estavam a acampar na Quinta do Rio e que foram retirados do local por precaução ficam a pernoitar no pavilhão gimnodesportivo de uma escola do Teixoso."A informação que tenho é a de que estão bem e que ficam a pernoitar no pavilhão. Entretanto, já providenciámos refeições para o pequeno-almoço e almoço de amanhã [terça-feira]", referiu.Num primeiro balanço, o autarca adiantou que as chamas queimaram mato e floresta, bem como algumas propriedades agrícolas e, pelo menos, um trator e alfaias.Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, este fogo começou às 15:21, numa zona de mato da localidade de Terlamonte, freguesia do Teixoso, concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco,