Incêndio que deflagrou em Oliveira de Frades em resolução

O incêndio rural que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades, estendendo-se aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda, entrou em resolução hoje de manhã, segundo a página da Proteção Civil.

A informação da nova fase do incêndio, que deflagrou pelas 11:00 de segunda-feira numa zona de mato na localidade de Antelas, na freguesia de Arcozelo das Maias (distrito de Viseu), constava pelas 08:00 no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Às 08:09 de hoje, estavam mobilizados 734 operacionais no combate às chamas, apoiados por 249 veículos e três meios aéreos.

Às 23:15 de terça-feira, o fogo em Águeda (já no distrito de Aveiro) estava circunscrito e no de Sever do Vouga (também em Aveiro), segundo o município, havia várias frentes ativas.

Num ponto de situação pelas 19:00, a Proteção Civil tinha indicado que 40% da área do fogo estava dominada.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia este incêndio no concelho de Oliveira de Frades.

A informação disponível na página da Proteção Civil indica três estados para os incêndios rurais: em curso, em resolução e em conclusão.