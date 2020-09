A poucos dias do início do novo ano letivo, "as escolas estão devidamente dotadas com equipamentos de proteção (máscaras, viseiras, álcool-gel, aventais, luvas) para proteção de alunos, pessoal docente e não docente". Quem o garante é Filinto Lima, presidente da Associação Nacional Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.A despesa orçamentada do Ministério da Educação para a compra de material de proteção até final do ano letivo é de 20 milhões de euros, apurou o CM. A primeira tranche foi de sete milhões.Cada escola gere a verba que recebeu e estabelece os procedimentos. À entrada, vai haver dispensadores de álcool-gel, tal como nas salas de aula, bibliotecas e cantinas. Os alunos que recusem desinfetar as mãos "podem ser alvo de um processo disciplinar", avisa Filinto Lima.