Incêndio num lar de idosos em Mangualde provoca oito feridos ligeiros

Lusa 15:05
"O incêndio teve origem numa fritadeira que se incendiou e ficou confinado à cozinha que ficou inoperacional", explicou a fonte à Lusa.

Um incêndio que deflagrou este domingo num lar de idosos em Mangualde, no distrito de Viseu, provocou oito feridos ligeiros por inalação de fumo, que tiveram de receber assistência hospitalar, disse à agência Lusa a Proteção Civil.

CMTV

Segundo fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões, o incêndio teve origem na cozinha do lar e o alerta foi dado às 10:30.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Mangualde confirmou que houve oito feridos ligeiros por inalação de fumo, que foram transportados, por precaução, para a unidade hospitalar de Viseu.

"O incêndio teve origem numa fritadeira que se incendiou e ficou confinado à cozinha que ficou inoperacional", explicou a fonte.

Foram mobilizados para o local 16 operacionais, apoiados por oito viaturas, além da GNR de Mangualde.

