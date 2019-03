O fogo destruiu por completo um apartamento na cidade. A morador ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Um incêndio num apartamento na cidade de Coimbra provocou esta segunda-feira um desalojado, que também sofreu ferimentos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.



Segundo os Bombeiros Sapadores, o fogo destruiu por completo um apartamento estúdio na Rua General Humberto Delgado, que teve de ser encerrada ao trânsito para as operações de combate às chamas.



O incêndio deflagrou cerca das 08h30 e foi dado como extinto às 11h30.



O residente na habitação sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).



As chamas ficaram confinadas ao estúdio que ardeu, mas, cerca das 12h00, os bombeiros ainda procediam a averiguações nos apartamentos circundantes para avaliar eventuais estragos causados pelo fumo.