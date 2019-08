O incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa área de mato no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, foi dado como dominado às 20:15, quase seis horas após o alerta, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o incêndio, cujo alerta tinha sido dado cerca das 14:30, destruiu zonas de mato e pasto na freguesia de Tolosa, no concelho de Nisa.Durante o combate às chamas, dificultado pelo vento forte, dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, referiu a fonte, indicando que o incêndio, que chegou a ter duas frentes, obrigou ao corte temporário da Estrada Nacional 18, entre Nisa e Alpalhão.O combate às chamas envolveu 327 operacionais, apoiados por 89 veículos e seis meios aéreos.Um outro incêndio que também deflagrou hoje no distrito de Portalegre, mas no concelho de Ponte de Sor, foi dado como dominado às 20:20, cerca de três horas e meia após o alerta, disse a fonte.De acordo com a fonte, o incêndio no concelho de Ponte de Sor, cujo alerta tinha sido dado às 16:47, terá tido origem em fornos de carvão, na zona de Montargil, e destruiu uma zona de mato e de povoamento florestal.O combate às chamas neste incêndio envolveu 184 operacionais, apoiados por 50 veículos e sete meios aéreos.