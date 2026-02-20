Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndio em prédio em Cascais provocou sete feridos, dois com gravidade

Lusa 12:57
O alerta para o incêndio foi dado às 09h27 e às 10h20 já se encontrava extinto.

 Sete pessoas ficaram esta sexta-feira feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um incêndio num prédio na localidade de Cobre, em Cascais, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

"O incêndio deflagrou numa sala do rés-do-chão de um prédio de três andares. Há a registar dois feridos graves que foram transportados ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e cinco feridos ligeiros ao Hospital de Cascais", adiantou a mesma fonte.

O alerta para o incêndio foi dado às 09h27 e às 10h20 já se encontrava extinto.

"O prédio, que na altura do alerta não tinha muita gente no seu interior, foi evacuado e os feridos assistidos e transportados aos hospitais", disse.

No local, envolvidos nas operações de socorro, estiveram 36 operacionais, com o apoio de 16 veículos.

Incêndio em prédio em Cascais provocou sete feridos, dois com gravidade