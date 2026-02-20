FlixBus anuncia 150 mil viagens a preços reduzidos para ajudar na recuperação após depressão Kristin

Medida abrange todas as ligações de Norte a Sul do continente. Preços variam entre os 1,99 e os 2,99 euros.

A transportadora rodoviária de longa distância FlixBus anunciou hoje que está a disponibilizar 150 mil viagens a preços reduzidos, válidas entre 23 de fevereiro e 29 de março, para apoiar a mobilidade e a recuperação após a depressão Kristin.



FlixBus na Gare do Oriente Miguel Baltazar/Jornal de Negócios

As reservas destas viagens estão disponíveis a partir desta sexta-feira e podem ser feitas até às 23h59 do dia 01 de março.

Segundo a transportadora rodoviária, os preços destas 150 mil viagens variam entre os 1,99 e os 2,99 euros e o número de lugares a preços reduzidos em cada rota "é limitado, sendo expectável que os percursos mais procurados esgotem rapidamente".

A medida abrange todas as ligações domésticas de Norte a Sul do continente, através de viagens diretas ou de conexão, e os preços variam de acordo com a distância.

"Além de ajudar todos os que participam na recuperação destes territórios, esta iniciativa também contribui para voltar a ligar pessoas e cidades, reativando setores como o comércio e o turismo locais, que são fundamentais para a sustentabilidade económica de muitas destas regiões, constituindo uma fonte de rendimento para pequenas empresas, alojamento local, restauração e diversos serviços", justificou a empresa.

Os bilhetes estão disponíveis online (em www.flixbus.pt) ou na App, na bilheteira da estação do Oriente, em Lisboa, nos pontos de venda Pagaqui e nas agências de viagens parceiras da FlixBus.