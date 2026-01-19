Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndio em prédio de oito pisos no concelho de Alenquer faz um morto

Lusa 10:26
As mais lidas

Há também quatro feridos.

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos no Carregado, Alenquer, distrito de Lisboa, provocou um morto e quatro feridos, de acordo com fonte da proteção civil.

Bombeiros combateram incêndio em Alenquer
Bombeiros combateram incêndio em Alenquer Pedro Brutt Pacheco

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse, pelas 09:45, que ainda decorriam "trabalhos no local", avançando que o incêndio provocou a morte de um homem, de 45 anos.

"Ainda estão a decorrer trabalhos no local. Estão envolvidos 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, entre bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, GNR e VMER do hospital de Vila Franca de Xira", precisou a fonte.

Segundo a mesma fonte, o edifício foi evacuado "na totalidade", tendo sido assistidas 14 pessoas, "que estão a ser avaliadas pela equipa pré-hospitalar", e quatro transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Alenquer, distrito de Lisboa.

Tópicos Incêndios Resposta de emergência Alenquer Lisboa Hospital de Vila Franca de Xira Guarda Nacional Republicana
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Incêndio em prédio de oito pisos no concelho de Alenquer faz um morto