Incêndio em prédio de oito pisos no concelho de Alenquer faz um morto

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos no Carregado, Alenquer, distrito de Lisboa, provocou um morto e quatro feridos, de acordo com fonte da proteção civil.



Bombeiros combateram incêndio em Alenquer Pedro Brutt Pacheco

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse, pelas 09:45, que ainda decorriam "trabalhos no local", avançando que o incêndio provocou a morte de um homem, de 45 anos.

"Ainda estão a decorrer trabalhos no local. Estão envolvidos 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, entre bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, GNR e VMER do hospital de Vila Franca de Xira", precisou a fonte.

Segundo a mesma fonte, o edifício foi evacuado "na totalidade", tendo sido assistidas 14 pessoas, "que estão a ser avaliadas pela equipa pré-hospitalar", e quatro transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Alenquer, distrito de Lisboa.