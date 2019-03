O incêndio atingiu uma fábrica de móveis localizada em Jovim, Gondomar, no distrito do Porto.



No local estão elementos das corporações de bombeiros de Valongo, Gondomar, Ermesinde, Areosa, Valbom, Pedrouços, São Pedro da Cova e Melres, num total de 14 viaturas e 38 homens.

Um incêndio consumiu hoje de manhã uma fábrica de móveis em Jovim, no concelho de Gondomar, encontrando-se já dominado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.O alerta foi dado na Travessa Trás da Serra às 8h24 e cerca das 10h20 o fogo foi dado como dominado, indicou a mesma fonte.