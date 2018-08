O governo italiano concedeu no dia 1 de Agosto dois aviões Canadair para apoiar Portugal tendo em conta o risco elevado de incêndio. Portugal prescindiu desta ajuda a 2 de Agosto, um dia antes de ter começado o incêndio de Monchique.

O Ministério da Administração Interna (MAI), em declarações ao Diário de Notícias, revelou que "Portugal accionou preventivamente o Mecanismo Europeu de Protecção Civil, antecipando a possibilidade de ter de reforçar o dispositivo de meios aéreos devido ao risco de incêndio previsto para todo o território continental". A oferta italiana enquadra-se no mecanismo europeu de protecção civil e não se consumou porque Portugal deu indicações para que o apoio de meios aéreos ficasse em stand-by.

No entanto, o fogo em Monchique acabou por "motivar um pedido de auxílio a Espanha, através do mecanismo bilateral, estando integrados no dispositivo três meios aéreos espanhóis", afirmou o MAI. "Demos preferência a aviões Canadair a operar a partir de Espanha, imediatamente disponíveis e com menores exigências logísticas", esclareceu a fonte ao referido jornal, uma vez que é mais fácil de se pôr em prática o acordo bilateral com Espanha.

No comunicado na página da protecção civil de Itália lê-se que "o presidente do conselho de ministros a expedição de dois CL 415 Italianos Canadair para Portugal". E acrescenta que esta cedência de veículos não impediria "uma resposta eficaz da frota aérea para a gestão de incêndios em Itália". No dia 2 de Agosto o comunicado tinha uma actualização: "Por indicação das autoridades portuguesas, a missão está actualmente em stand-by".

O incêndio em Monchique começou no dia seguinte, 3 de Agosto, e só ao quarto dia de combate contra as chamas é que foi anunciado o reforço dos meios de combate. Chegaram a dia 6 de Agosto, dois aviões de Espanha, e nos últimos dias veio um terceiro Canadair espanhol.

Ao sétimo dia de combate, dia 10 de Agosto, o fogo parece já estar controlado, mas ainda não foi declarado como extinto. Patrícia Gaspar, 2º comandante operacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil, garantiu que já não havia frentes activas e que se poderia iniciar o realojamento das pessoas que foram obrigadas a sair de casa.