O armazém de uma fábrica de produtos de higiene e limpeza está a arder na zona industrial do Alto da Cruz, perto da autoestrada 3, no concelho de Santo Tirso, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais. O incêndio causou ferimentos ligeiros num bombeiro, que foi conduzido ao Centro Hospitalar do Médio Ave.O alerta foi dado cerca das 22h40, estando neste momento a combater as chamas as corporações de Santo Tirso, Tirsenses, Trofense e de Ermesinde. Segundo o adjunto do Comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Tiago Miranda, o fogo foi "dado como dominado cerca das 00h30".O armazém, de grandes dimensões, "foi já totalmente tomado pelas chamas", sendo no momento preocupação dos bombeiros que não "alastre para outro armazém" que tem perto, informou fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, no distrito do Porto.