Uma mulher foi esta quarta-feira encontrada morta no interior da sua residência em Almeirim, distrito de Santarém, com o corpo a apresentar indícios que levaram a GNR a chamar a Polícia Judiciária ao local, disse fonte da guarda."Recebemos um telefonema cerca das 14h00 a informar que uma mulher estava desaparecida. A GNR deslocou-se à sua residência e encontrou uma mulher, de 65 anos, já cadáver. Por existirem alguns indícios no corpo, foi chamada a Polícia Judiciária", disse à Lusa fonte da GNR, que não especificou os indícios.Segundo a mesma fonte a Polícia Judiciária está a investigar o caso.