Arganil está acima do limite, mas só pode recuar na próxima semana

Portugal divulgou esta sexta-feira novo relatório de concelhos, que indica que 36 concelhos apresentam uma incidência da covid-19 acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. São menos cinco que na última semana, mas a situação de Arganil preocupa. Odemira, que tem duas freguesias em cerca sanitária, está abaixo do patamar de 240 casos por 100 mil habitantes, tal como Cabeceiras de Basto, que foi o único que esta quinta-feira, na atualização do desconfinamento de concelhos, baixou de fase de reabertura.



De acordo com os dados da DGS, não existem concelhos em risco muito elevado - com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes -, mas um (Arganil) regista uma incidência de 590, a mais alta do país, que coloca o concelho em risco elevado.



Com o aumento de incidência nesta semana, de mais de 354 casos por 100 mil habitantes em relação à semana passada, é já certo que o concelho irá recuar no desconfinamento na próxima semana. No entanto, a decisão só chegará em nova atualização do Governo.