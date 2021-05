Dois casos positivos em mais de cinco mil testes feitos a propósito da Liga dos Campeões

A diretora-geral da Saúde disse esta segunda-feira que no âmbito da final da Liga dos Campeões de futebol foram testadas 5.600 pessoas, das quais três estão em isolamento - duas por testarem positivo e uma por ser contacto de alto risco.







Adeptos ingleses no Porto Lusa

Numa conferência de imprensa realizada no Porto, onde decorreu o evento desportivo, Graça Freitas revelou que estas três pessoas estão bem, a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde e em isolamento em unidades hoteleiras.Graça Freitas acrescentou que estas "não pertencem à mesma bolha", estando a cumprir isolamento separadas, recusando adiantar a nacionalidade das mesmas.De entre as 5.600 pessoas testadas estão adeptos e 'staff', sublinhou.Graça Freitas explicou ainda que esta testagem não foi feita num único dia, nomeadamente naquele em que se realizou o jogo da final, mas ao longo dos dias que antecederam o evento desportivo.A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea, decorreu no Porto, no sábado, num jogo com a presença de adeptos ingleses, que durante os últimos dias estiveram aglomerados no centro da cidade, a maioria sem cumprir as regras ditadas pela pandemia de covid-19, como o uso de máscara e o distanciamento físico.O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu esta segunda-feira que "não correu tudo bem" com a final e os festejos da Liga dos Campeões de futebol, mas não respondeu se havia consequências políticas a retirar."Manifestamente não correu tudo bem", afirmou António Costa, admitindo que "o que aconteceu este fim de semana não pode servir de exemplo" e terá que "servir de lição".Lusa/Fim