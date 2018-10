A Polícia Judiciária deteve dois dirigentes de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de Vila Nova de Gaia. Os detidos, de 70 e 75 anos, estão indiciados por peculato, administração danosa e burla.

"A Polícia Judiciária, através da Directoria do Norte, no âmbito de investigação a práticas de peculato, em inquérito titulado pelo Ministério Público de Vila Nova de Gaia, procedeu à detenção do Presidente de Direcção e da Coordenadora de uma instituição de solidariedade social por estarem fortemente indiciados pelos crimes de peculato, administração danosa e burla", refere a PJ em comunicado.

"os suspeitos, no período compreendido desde Fevereiro de 2010, dirigiram a referida instituição apropriando-se de montantes que ascendem a milhares de euros, provenientes de donativos angariados junto de empresas e particulares, os quais utilizaram para pagamento de despesas pessoais, efectuando assim gastos não relacionados com o objectivo da instituição, cujos interesses deveriam defender", prossegue a nota, acrescentando que "a investigação permitiu apurar que os agora detidos têm mantido, desde essa altura, a mesma actuação, continuando a exercer a actividade de dirigentes da associação e adoptando a mesma conduta criminosa".