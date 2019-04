A Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho está a investigar os três anos de inércia do Centro Escolar Republicano Alferes Malheiro. Os órgãos sociais estão desde 2015 sem fazer assembleias-gerais (AG), sem aprovar relatórios de contas e sem organizar atividades. A única coisa que foi feita foi mudar-se a localização para uma associação paramaçónica que pertence ao Grande Oriente Lusitano. E cinco associados daquela IPSS querem saber o que foi feito com cerca de 450 mil de euros, provenientes de um donativo, que serviria para revitalizar o centro. Em fevereiro, fizeram queixa, ao Ministério de Vieira da Silva.

À SÁBADO, fonte oficial do Ministério confirmou que na origem da investigação está esta denúncia, apresentada por associados como José Pedroso, antigo secretário de Estado dos governos de Mário Soares e António Guterres. Para já, a inspeção-geral enviou, a 20 de março, "a informação para análise do Instituto da Segurança Social".



Desde 28 de dezembro de 2015, dia de Assembleia-Geral Eletiva, que quase nada acontece. Elegeram-se novos órgãos sociais que, com o donativo de meio milhão de euros, assumiram "a responsabilidade de encontrar uma sede, definir um programa de atividades, cuidar do património histórico e procurar atrair novas gerações", lê-se na queixa a que a SÁBADO teve acesso. Ora, três anos depois, a ata dessa assembleia-geral ainda não foi aprovada, visto que os órgãos sociais nunca mais se voltaram a reunir. E, desde então, a única novidade que os sócios do Centro Escolar Republicano receberam é que a sede mudou para Sociedade Promotora de Escolas, uma associação paramaçónica que pertence ao Grande Oriente Lusitano. Mas esta alteração não cumpriu as regras, uma vez que não foram consultados os órgãos competentes.



No fim de 2018, cinco associados históricos decidiram que era tempo de agir. A 28 de dezembro, exigiram numa carta ao presidente da Mesa da AG, Jorge Sá, a convocatória para uma Assembleia-Geral Extraordinária. "[Os órgãos sociais] não têm vindo a cumprir preceitos básicos dos estatutos do Centro, designadamente no que respeita a uma informação regular dos sócios e ao cumprimento da obrigação estatutária de realizar, anualmente, uma Assembleia-Geral Ordinária para aprovação da ata da reunião anterior, das contas do exercício anterior e das linhas de ação para o ano seguinte", lê-se na carta. Até hoje, ainda ninguém respondeu.

"Aquilo que me está a doer mais neste momento é o que é que estes senhores fizeram ao dinheiro. Esta inércia leva a que qualquer dia não saibamos do paradeiro do dinheiro", lamentou Mário Beja dos Santos, que também subscreve a queixa. O histórico sócio refere-se ao donativo de quase meio milhão de euros, feito por um republicano (cuja identidade não foi revelada à SÁBADO) e que resultou da venda de um imóvel no Bairro Alto. "Os centros foram caindo um a um. No 25 de Abril só havia cinco, e foram condecorados com a Ordem da Liberdade por terem sido refúgios contra a tirania. Hoje, este é o último Centro Escolar Republicano. Temos de o proteger."



