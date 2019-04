"Jorge" (nome fictício), hoje com 16 anos, vive num lar de acolhimento para menores em risco. Institucionalizado desde 2013, em outubro de 2017 foi à esquadra da PSP do Barreiro decidido a fazer uma denúncia por alegados maus-tratos. As autoridades terão optado por telefonar aos encarregados de educação: dois psicólogos responsáveis pela instituição de acolhimento onde vive, conforme fora sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). Os tutores foram à esquadra e a queixa na polícia terá ficado sem efeito. Jorge terá então sido transportado na carrinha de serviço até à residência. Pelo caminho, terão parado "num descampado", onde foi agredido a soco.

Este é um dos episódios descritos na ação disciplinar interna que culminou num processo de despedimento de Carla Ferreira, então diretora técnica da residência, e também do psicólogo e seu companheiro, Vladimir Perez. O documento, a que a SÁBADO teve acesso, elaborado por um instrutor externo a pedido da própria instituição, refere ainda que nessa tarde "Carla abriu a porta, tirou o cinto e deixou o menor nas mãos de Vladimir, tendo levado carolos [pancadas na cabeça com o nó dos dedos] e alguns socos".

A psicóloga, que já tinha presidido à cooperativa de solidariedade social e estava no lar desde 2012, acabou depois por ser readmitida após uma providência cautelar alegando despedimento ilícito. Já Vladimir foi despedido por justa causa em julho do ano passado.

Na passada sexta-feira, 29 de março, estava marcada a primeira sessão no Tribunal do Trabalho do Barreiro, que foi adiada. Ambos alegam que o procedimento é ilícito. Mas o caso está também a ser investigado pelo Ministério Público num processo-crime autónomo. A SÁBADO apurou que os dois psicólogos já foram ouvidos no inquérito, assim como as crianças e direção da cooperativa Rumo, que está equiparada a IPSS.

"A primeira denúncia oficial foi de uma funcionária que assistiu e ouviu alguns relatos dos miúdos", afirma à SÁBADO Rute Silva, presidente do Conselho de Administração da Rumo, Cooperativa de Solidariedade Social, salientando não ter tido "sinais de alerta". E acrescentou: "Notávamos que eram pessoas mais rígidas no comportamento." Confrontada com a denúncia, a direção da Rumo optou por passar o caso para um jurista externo que liderou o processo prévio de inquérito e emitiu a nota de culpa. "Tinha de ser alguém de fora tendo em conta a gravidade da situação", confirma Rute Silva.

Contactada por telefone pela SÁBADO, a advogada Paula Vieira recusou prestar qualquer esclarecimento sobre o caso e o envolvimento dos clientes que representa, os psicólogos Carla Ferreira e Vladimir Perez. A SÁBADO também contactou diretamente a psicóloga, que não quis comentar o caso. Até ao fecho desta edição não foi possível contactar o psicólogo.

Luvas de boxe

Na casa de acolhimento vivem 14 menores, com idades entre os 6 e os 18 anos, todos com um historial de maus-tratos, violência e abandono das famílias biológicas. A denúncia de maus-tratos, em novembro de 2017, partiu da funcionária que fazia o turno das 17h à meia-noite. Responsável por zelar pelos banhos e jantar das crianças, a auxiliar de ação educativa ter-se-á apercebido dos hematomas no corpo de dois adolescentes de 14 anos. Feita a denúncia, foi ativado o Plano de Contingência para Casos de Abuso, Maus Tratos ou Negligência: o caso foi discutido entre a direção, que ouviu as crianças em grupos de dois, e foi nomeado um instrutor externo.

Ouvidos no âmbito do processo disciplinar, os menores apresentaram versões semelhantes: disseram que dois deles eram agredidos física e verbalmente, com regularidade, pelo psicólogo da instituição, Vladimir Perez. O ambiente na residência era tenso. Carla Rocha, a coordenadora do centro de acolhimento, terá assistido a alguns desses episódios.

"Jorge" disse que era "habitual" ser agredido pelo psicólogo da residência e recordou um dos dias em que foi chamado ao "quarto do adulto", porque tivera um confronto com um colega da residência. Alegou que o psicólogo lhe bateu inicialmente com uma luva de boxe – sem que estivesse calçada . "De seguida bateu com a mão no peito, desferindo uns ‘carolos’ [pancada com o nó dos dedos] na cabeça". O colega estava "agachado junto à porta da entrada (…) tendo apanhado com a luva mas também socos e pontapés", referiu no depoimento.

"Peguem nas luvas e agora andem à porrada", terá dito Vladimir.

"Já tinha ouvido diversas queixas sobre as alegadas agressões por parte de Vladimir, assim como de Carla (…). Apenas assistiu a uma delas, um jovem que foi agredido pelo psicólogo com uma pancada forte no peito, numa altura em que estavam todos na sala", lê-se no depoimento da denunciante. "O que se sabe das outras agressões são os relatos sistemáticos dos jovens da residência", conclui-se.

Ao todo são cinco os adolescentes que corroboram das queixas e que decidiram abrir o jogo com o instrutor externo e direção, devido a um ambiente "que se estava a tornar insuportável", refere outro menor. As alegações de violência são rejeitadas Carla Ferreira e por Vladimir Perez. A SÁBADO sabe que a defesa alega suspeitas de irregularidade na gestão da cooperativa para justificar o que dizem ser uma mentira. E o fim não se adivinha perto, porque o casal passou ao ataque: já corre uma queixa-crime contra a instituição.