Idoso morre em lar de Matosinhos vítima de 'legionella'

A ARS-Norte referiu que, além deste idoso que acabou por falecer, há um segundo caso a registar no lar, que não identificou.

Um idoso morreu num Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) em Matosinhos, no distrito do Porto, vítima de ‘legionella’, adiantou hoje à Lusa a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

"Tendo em conta que o período de incubação pode ser de até 14 dias (sendo o mais comum de 5-7 dias), as autoridades continuarão a monitorizar o surgimento de eventuais novos casos", sublinhou a ARS Norte, em comunicado.

A Doença dos Legionários, uma pneumonia provocada pela bactéria ‘Legionella pneumophila’, caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas como febre, mal-estar geral, dores de cabeça, dores musculares, tosse não produtiva e diarreia.

A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água (aerossóis) ou, mais raramente, por aspiração de água contaminada com a bactéria.

