A PSP foi chamada à Ordem dos Enfermeiros esta quarta-feira devido ao regresso dos inspetores da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), que se apresentaram sem marcação ou notificação. A notícia foi confirmada pela SÁBADO junto da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros Ana Rita Cavaco.

Em declarações à SÁBADO, a bastonária explica que três inspetores chegaram hoje ao local por volta das 14h30 e não revelaram por que motivo estavam lá, algo que Ana Rita Cavaco ainda não conseguiu descobrir. A bastonária garante ainda que os inspetores afirmaram ter recebido a notificação sobre a providência cautelar entregue pelos enfermeiros junto do Tribunal Administrativo de Lisboa, que pretende travar o processo de sindicância com que o Ministério da Saúde avançou.



Contudo, quando questionados sobre o mesmo documento, recusaram-se a mostrá-lo à mesma e a sair do local. "A Ordem não pára o seu trabalho por causa dos caprichos dos seus inspetores", lembra.

Posto isto, os funcionários da Ordem contactaram a PSP para levantar um auto.

Recorde-se que a Ordem avançou com uma providência cautelar contra a sindicância pedida pelo Ministério da Saúde no final de abril. No dia seguinte, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que iria no prazo de dez dias contestar a providência cautelar que suspende a sindicância.



À SÁBADO, Ana Rita Cavaco frisa que "mesmo que a sindicância prossiga, eles já solicitaram os documentos e a Ordem está a reuni-los", acrescentando que "os senhores inspetores têm de se habituar a fazer as coisas como deve ser".

Sobre a resolução fundamentada, Cavaco revela à SÁBADO que a Ordem irá contestá-la.