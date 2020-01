Identificação de militante gera momento de tensão no PSD/Amadora

O presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD Nunes Liberato , contactou o PSD/Amadora com o objetivivo de elucidar as estruturas para as novas regras a respeitar durante as eleições. Segundo o Expresso , tudo aconteceu depois de uma alteracação durante as votações para as diretas sociais-democratas deste sábado: a mesa aceitou um votante que apresentou apenas o cartão de militante, sem mostrar o cartão do cidadão.O delegado de Rui Rio , Manuel Alonso, questionou a mesa e terá, então, sido afastado com alguma agressividade por parte de outros elementos. O mandatário da candidatura de Rui Rio em Lisboa, Paulo Ribeiro, apresentou queixa formal.