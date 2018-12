Sobre estes atos, os prestadores "podem facturar os valores que entenderem, sem estar estipulado um valor máximo, mas ficam sujeitos a uma regularização posterior", tendo sido introduzido em 2009 o princípio da regularização, explica o instituto.



"Quando existem desvios significativos o prestador tem que reembolsar a ADSE dos valores que cobrou a mais", adianta a mesma fonte.



Segundo os cálculos da ADSE, as regularizações que corrigem os excessos de facturação dos prestadores convencionados efectuados em 2015 e 2016 "rondarão os 38 milhões de euros".



A APHP recorreu à justiça, submetendo uma providência cautelar para que estas regularizações não fossem efetuadas, conta a ADSE. Porém, a providência cautelar e o recurso apresentados foram recusados pelo tribunal "por razões processuais".



A ADSE solicitou então à tutela que a PGR se pronunciasse, tendo emitido um parecer favorável ao pagamento.



"O procedimento de regularização relativo aos anos de 2015 e 2016 é legal, não podendo ser afastado por eventuais vícios na elaboração e celebração da convenção e na actualização automática das tabelas de preços e regras em vigor", segundo o parecer da PGR citado pela ADSE.



"A ADSE está a realizar reuniões com os diferentes prestadores envolvidos para lhes comunicar o início do processo de regularizações de 2015 e 2016", avança o instituto público de gestão participada liderado por Sofia Portela.



Segundo o instituto, seguir-se-á um processo de contraditório em que os prestadores poderão analisar os valores apurados pela ADSE e solicitar os esclarecimentos necessários.



A ADSE adianta que "existe flexibilidade" para negociar o calendário de pagamento das regularizações.

