Os mais de 10 meses que faltam para as legislativas são, em tempo político, uma eternidade e tornam difícil ter certezas sobre o que vai acontecer. Mas em todos os partidos há quem já faça cenários e conte com o impacto da novidade que vai aparecer nos boletins de voto a 6 de Outubro: o Aliança. O partido de Pedro Santana Lopes vai agitar as águas eleitorais e a antecipação do efeito que poderá ter está a provocar sorrisos no PS.

As contas que António Costa está a fazer baseiam-se no facto de o método de Hondt premiar sempre o partido mais votado na distribuição de mandatos parlamentares. Em círculos com até cinco deputados, isso significa que os votos noutros partidos que não tenham votação suficiente para eleger mandatos são atribuídos ao partido que ficar à frente na votação. Por outras palavras, tudo o que o Aliança – mas também o CDS ou até o PAN e o Chega – for "roubar" ao PSD faz com que o PS fique mais próximo da maioria absoluta de mandatos no parlamento. E há vários distritos em que isso pode acontecer.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou online encontre-o na edição em banca a 13 de Dezembro de 2018.