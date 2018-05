O alerta foi dado por volta das 10 horas da manhã e, devido ao peso do betão, as equipas de emergência ainda se encontram no local a proceder à retirada do homem. O resgate demorou quase cinco horas, com os bombeiros locais a procederem à estabilização do operário até à chegada do meio de corte do betão de uma equipa especializada.



A vítima, de 40 anos, foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra para receber o tratamento médico necessário. A Polícia de Segurança Pública esteve também no local, criando um perímetro de segurança devido ao perigo de um novo desabamento.

Um homem ficou gravemente ferido esta segunda-feira após a queda de uma estrutura de betão na Amadora. O episódio ocorreu durante as obras de demolição de um antigo depósito de água e o trabalhador ficou com as pernas presas nos escombros.