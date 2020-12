Homem morto a tiro no Barreiro, atirador em fuga

Um homem foi hoje morto a tiro no Barreiro, baleado com dois tiros de caçadeira e o atirador está em fuga, disse à agência Lusa fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A mesma fonte indicou que o incidente ocorreu às 20:20 de hoje, não adiantando, no entanto, mais informações sobre as circunstâncias do tiroteio.

Disse apenas que tratando-se de uma suspeita de homicídio envolvendo armas de fogo, a ocorrência "está a ser acompanhada pela Polícia Judiciária", responsável pelo investigação do caso.