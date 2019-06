A agressão poderá não ter sido intencional, havendo a possibilidade de a vítima se ter posto à frente numa discussão entre o pai e outro indivíduo, acrescentou a GNR, salientando que o caso já está a ser investigado pela PJ de Coimbra.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, no local estiveram Bombeiros de Pombal, GNR, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) da Figueira da Foz e a SIV (Suporte Imediato de Vida) de Pombal.



O óbito foi confirmado no local.

Um homem de 60 anos de idade matou o filho de 36 anos na noite de sábado, em Pombal , com recurso a uma arma branca, informou hoje o Comando Territorial da GNR de Leiria.A situação terá ocorrido às 23:10 de sábado, na freguesia da Ilha, concelho de Pombal, na casa da família, disse à agência Lusa fonte da GNR.