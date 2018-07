Homem filmado a tourear com criança ao colo

No mesmo dia em que a abolição das touradas foi chumbada no Parlamento, um homem foi filmado a tourear com uma criança ao colo no Ilha Terceira, nos Açores. Veja o vídeo.

No mesmo dia em que a abolição das touradas foi chumbada no Parlamento, um homem foi filmado a tourear com uma criança ao colo no Ilha Terceira, nos Açores. A plataforma Basta — Plataforma Nacional para a Abolição das Touradas, que partilhou o momento através do Facebook, fez uma denúncia à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ).



De acordo com a plataforma, o vídeo em que se vê uma tourada à corda foi publicado na página de Facebook da Comissão das touradas e Bodo de Leite – Festas da Casa da Ribeira 2018. No entanto, acabou por ser eliminado.



Em comunicado enviado às redacções, a plataforma defende que se "trata de uma situação de total irresponsabilidade e uma clara violação da legislação que protege as crianças em Portugal, além de um grave atropelo à Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas".



A Basta faz ainda um apelo "às autoridades açorianas que investiguem este caso e identifiquem o indivíduo que aparece no vídeo, aplicando a legislação em vigor, e que o caso em apreço sirva de exemplo para situações futuras em touradas à corda, largadas ou demonstrações de toureio".



Abolição das touradas chumbada

Na sexta-feira, 6 de Julho, a abolição das touradas proposta pelo PAN não foi aprovada na generalidade, com rejeição da maioria do parlamento, que argumentou contra a imposição de uma vontade a parte significativa dos portugueses.



O deputado do PAN, André Silva, afirmou que nenhum partido que se diz progressista e defenda que deve continuar a haver touradas pode dizer que "apanhou o comboio do progresso", afirmando que para a maioria do parlamento, os "falaciosos interesses económicos" por trás da tauromaquia valem mais do que padrões éticos.



A mesma Assembleia da República que aprova legislação a condenar a violência sobre os animais admite que esta aconteça, desde que no contexto das corridas de touros, apontou.