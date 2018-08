Também a GNR está a ser acusada de ter sido agressiva. Carla Sanada, mulher de um dos activistas, acusa a GNR de lhe ter obrigado a apagar o conteúdo do telefone: "Quando cheguei à rua estava, muitas pessoas, pró-tourada, muito exaltadas. Uma mulher ligada à empresa da praça tirou-me o telemóvel e disse aos GNR que eu tinha estado a filmar. Um dos militares fez-me uma chave no pescoço, sem fazer perguntas. A seguir deu-me o telefone de volta, e disse que eu tinha de apagar tudo", explicou ao DN. Em resultado desta acção do GNR, a mulher diz que ficou com "hematomas na cabeça e no pescoço e uma luxação no ombro".