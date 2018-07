De acordo com o IPMA, as regiões com risco muito elevado de incêndio situam-se na parte oriental do Algarve.

Quatro distritos do norte de Portugal e ilhas dos Açores estão sob avisos de chuva e trovoada até domingo, enquanto o sul e centro do país estão com condições propícias a incêndios, alerta o IPMA.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as regiões com risco muito elevado de incêndio situam-se na parte oriental do Algarve, enquanto o centro daquele distrito, e Beja, no sul, além de Castelo Branco, Portalegre e Santarém, no centro estão com risco elevado de fogos.



No norte do país e no arquipélago dos Açores, os avisos do IPMA são no sentido oposto: chuva e trovoadas.



O instituto lançou avisos amarelos, o terceiro mais grave numa escala de quatro, para os distritos de Bragança, Vila Real, Braga e Viana do Castelo, e também para os grupos central e oriental dos Açores.



No caso do norte do continente, o aviso amarelo - que implica uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica - foi emitido até às 21:00.



Nos Açores, o aviso relativo a chuva e trovoada está activo até, pelo menos, às 08:00 de domingo.



O Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda, entre outras medidas, que nos grupos central e oriental sejam mantidas limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes à residência, e que não se circule sem necessidade.